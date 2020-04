Bloemenhandel met de handen in het haar: “Hier hangen zesduizend potten in bloei, maar we raken ze aan de straatstenen niet kwijt” Erik De Block

08 april 2020

16u32 13 Moorslede Ook bloemen- en plantenhandel De Nachtwaker in de Oostnieuwkerksestraat in Moorslede is door het coronavirus gesloten, maar zaakvoerder Geert Bonte levert ondertussen aan huis. Bonte hoopt na de paasvakantie weer te mogen openen.

“Het is al een moeilijk jaar geweest. In onze branche hangen we af van het weer en dat is al serieus tegengevallen. In februari en maart regende het veel en was er veel wind, met zelfs stormen. En als het dan eindelijk goed weer is, moeten we sluiten door het coronavirus. April en mei zijn nochtans goed voor 80 tot 85 procent van onze omzet. Maar ondertussen zitten we dus met weinig inkomsten en veel kosten. We moeten alles onderhouden met ons vast personeel. Onze seizoenarbeiders zijn uit angst teruggekeerd naar Polen. Maar we geven niet op”, klinkt Geert strijdvaardig. “We blijven vechten tot de laatste snik.”

“Ik hoop echt dat we na 19 april weer de deuren mogen openen, want de schade is groot. Er hanger hier zesduizend potten in bloei maar we raken ze zelfs niet aan de straatstenen kwijt.” Daarom levert De Nachtwaker voorlopig aan huis. “In de ruime regio Ieper-Menen-Roeselare-Izegem. We voelen ons zo weer nuttig en de mensen zijn ook blij. In de paasperiode bestellen mensen al eens graag bloemen. Veel mensen bestellen ook uit sympathie”, besluit Bonte.