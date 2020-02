Bezwaar tegen vraag om twee Duitse bunkers te slopen, oppositiepartij PRO roept het gemeentebestuur op om de bunkers te laten staan Erik De Block

04 februari 2020

13u02 9 Moorslede Landbouwer Geert Vervaeke uit de Peperstraat in Geluwe heeft bij de gemeente Moorslede een aanvraag ingediend om langs de naburige Oliekotstraat in Dadizele twee Duitse oorlogsbunkers te laten slopen. Momenteel loopt het openbaar onderzoek en kan iedereen bezwaar indienen. Het schepencollege moet beslissen over de aanvraag. Er is nu al bezwaar. De oppositiepartij PRO roept het gemeentebestuur op om de bunkers te laten staan.

De aanvraag houdt naast het afbreken van de twee bunkers ook het dempen van een waterput, het uitgraven van een vijver en het wijzigen van het reliëf in. Landbouwer Geert Vervaeke woont vlakbij op Ter Hand (Geluwe). De man wenst geen commentaar te geven.

Dadizele profileert zich sedert enkele jaren als het Frontdorp. De gemeente Moorslede plaatste op tien invalswegen onder de verkeersborden ‘bebouwde kom’ een herinneringsbord ‘14-18 Frontdorp’. Dadizele werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar beschadigd, het centrum was onbewoonbaar en later ook de rest van het dorp.

“Deze bunkers horen niet alleen tot het erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog, ze zijn ook van grote waarde voor ons ‘frontdorp’ Dadizele”, aldus Bart Dekoning (PRO). “Door de sloop dreigen we zo een deel van ons lokaal oorlogserfgoed te verliezen. Samen met omliggend oorlogserfgoed zijn het waardevolle objecten die bijdragen aan de uitstraling van ons dorp. Met een kleine moeite kunnen ze helpen om de bestaande Pompeschitterswandeling op te waarderen tot een heuse WOI-erfgoedroute. Tot die route zouden ook nog de begraafplaats en enkele wederopbouwhoeves kunnen behoren. De ruimte rond de bunkers leent zich perfect tot het inrichten van een rust- en picknickplek.”

“Bunkers kunnen ook belangrijke overwinteringsplaatsen voor vleermuizen zijn. Aangezien het gaat een Europees beschermde diergroep, is minstens een onderzoek nodig naar de potentiële functie. PRO hoopt dat de gemeente zich bewust is van deze potenties en vindt dat dit erfgoed moet behouden blijven. We pleiten ervoor om in dialoog te gaan met de eigenaar om te bekijken hoe deze bunkers beter kunnen worden ingepast in de landbouwvoering.”

“Als het van ons afhangt, dan zullen deze twee bunkers in het landschap steeds aanwezig blijven. Niet alleen omwille van hun historische betekenis maar ook om ons en volgende generaties blijvend te herinneren aan al wie in de gruwel van deze oorlog het leven liet of verder moest leven met een fysieke beperking of mentaal trauma. PRO zou het trouwens al te gek vinden dat het bestuur van een Frontdorp haar eigen oorlogserfgoed zou laten vernietigen.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 19 februari. Vooraleer een beslissing te nemen, zal het schepencollege advies vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.