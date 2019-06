Bewoners Strobomestraat krijgen ongewenst bezoek: buit beperkt VHS/DBEW

07 juni 2019

17u34 4 Moorslede In het anders zo rustige Slypskapelle, een gehucht in Moorslede, werd donderdagnacht ingebroken in twee woningen in de Strobomestraat. Daarbij werden juwelen en een handtas buitgemaakt.

Dries Denolf en Hilde Lannoy merkten vrijdagmorgen dat op de benedenverdieping een venstertje aan de achterkant openstond. “In het raamkozijn was een gaatje geboord en zo konden de daders het raam openen”, zegt Hilde. “We vermoeden dat ze erg gehaast waren, want ze gristen alleen een rugzak en mijn handtas mee. De rugzak vonden we later terug in de tuin. De inhoud, weinig waardevols eigenlijk, was er uit gegooid. Van mijn handtas is nog geen spoor, maar ook daar zaten geen waardevolle spullen in.”

Het koppel kreeg twintig jaar geleden ook al eens inbrekers over de vloer en beveiligde nadien de gezinswoning. “Maar blijkbaar nog niet genoeg.”

Familiejuwelen verdwenen

Ook bij overbuur André Ostyn werd ingebroken. “De daders hebben de achterdeur geforceerd en de hele benedenverdieping overhoop gehaald”, zegt de man. “De daders moeten ruim de tijd genomen hebben om alles te doorzoeken. Uiteindelijk vonden ze enkele doosjes met juwelen in, waaronder een gouden horloge en een ring van mijn overleden vader.” Elders in de Strobomestraat waren nog enkele pogingen tot inbraak.