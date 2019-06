Bewoners krijgen inspraak over gewezen Dadipark, volgende week donderdag zijn er vier infosessies Erik De Block

04 juni 2019

13u49 0

Bewoners krijgen inspraak over gewezen Dadipark, volgende week donderdag zijn er vier infosessie

Het gemeentebestuur laat de inwoners mee nadenken over de invulling van het gewezen Dadipark in Dadizele. In de benedenzaal van het gemeentelijk domein ’t Torreke in Dadizele zijn er volgende week donderdag 13 juni verschillende infosessies. “Het is de bedoeling dat we van de inwoners input krijgen, hoe zij de nieuwe site Dadipark zien”, aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK).

Voor alle duidelijkheid: er is nog een lange weg af te leggen. “Het planningsproces voorziet nu een eerste raadpleging en participatiemoment voor de bevolking”, aldus de schepen. “Daar kan eventueel een kinderboerderij of horeca. Wie weet, hebben de inwoners andere ideeën.”

Burgemeester Ward Vergote (Visie) verwacht een heel grote opkomst. “Ik vrees dat de zaal te klein zal zijn”, aldus de burgemeester. “Het Dadipark is ondertussen al zestien jaar gesloten. Qua procedure is er al heel wat werk verricht.”

Op zoek naar een ontwerp schreef de provincie een wedstrijd uit. Een jury weerhield uiteindelijk drie inzendingen. Oto-Ziegler-Branderhorst uit Rotterdam stak er bovenuit en won in augustus 2017 de wedstrijd. Wonen, natuur en recreatie zijn de drie pijlers in het Masterplan Dadipark. De totale oppervlakte is zo’n 10,5 hectare. Het gewezen familiepark wordt omgevormd tot een nieuwe openbaar park in het centrum van Dadizele.

De vijver en oude bomen blijven. Het is de bedoeling om de Heulebeek weer open te leggen en dwars door het terrein komt er een fietsroute. De nv Floralux is eigenaar van een deel van de gronden en voorziet zevenenvijftig woongelegenheden in twee bouwlagen. Een realistische timing is dat er binnen vijf jaar wordt gebouwd.

De inwoners krijgen dus inspraak. “Dadizele is hun dorp”, wijst schepen Sherley Beernaert op het belang van het paricipatiemoment. “Het is nu het moment voor inspraak.” Op de infosessie zal er ook een ideeënbus staan. “De infosessies zijn alvast een belangrijk moment waarop we zoveel mogelijk info willen verzamelen”, aldus omgevingsambtenaar Leen Lauwers.

Het gemeentebestuur wil open en transparant communiceren over de nieuwe stappen die genomen worden. Daarom is er op donderdag 13 juni om 17 uur, 18 uur, 19 uur en 20 uur een infosessie. Daar wordt door de ontwerpers het plan volledig toegelicht en een maquette getoond. De opzet van de infomarkt is om kennis en input te delen en reacties te krijgen op het plan. Inschrijven is verplicht en kan tot maandag 10 juni via www.moorslede.be/ruimtelijk-uitvoeringsplan.

Later volgt nog een tweede raadpleging en het openbaar onderzoek. Waarbij iedereen bezwaren kan indienen. “In ideale omstandigheden hopen we dat eind volgend jaar te kunnen doen”, zegt schepen Beernaert.