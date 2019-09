Bewoners gloednieuwe appartementen vluchten voor brandalarm… dat vals blijkt te zijn VHS

28 september 2019

08u39 0

De brandweer repte zich vrijdagavond naar de Passendaalsestraat in Moorslede. Daar was brand gemeld in een complex van 14 sociale huurappartementen dat nog maar twee weken bewoond is. Bij aankomst van de blussers bleek dat het eigenlijk ging om een brandalarm in de kelder dat om één of andere reden was geactiveerd zonder dat er effectief brand was. Intussen hadden wel al een tiental bewoners zelf het gebouw verlaten, nadat ze het alarm hadden gehoord. De brandweerlui van de posten Moorslede, Roeselare en Westrozebeke die ter plaatse kwamen, konden snel weer inrukken. De bewoners van het complex hoefden amper een half uurtje buiten te staan.