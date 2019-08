Bewogen vakantie voor burgemeester: echtgenote in Bali gebeten door een hond, heel slecht weer tijdens terugvlucht en paniek in het vliegtuig Erik De Block Charlotte Degezelle

06 augustus 2019

19u58 2 Moorslede Van een bewogen vakantie gesproken! Burgemeester Ward Vergote (Visie) en zijn echtgenote Hilde Vienne werden tijdens een rondrit op een scooter in een sloppenwijk in Bali aangevallen door een hond. Hilde werd gebeten en moest naar de dokter en het ziekenhuis. Tijdens de terugvlucht vanuit Singapore naar Frankfurt was het heel slecht weer en beleefden passagiers en personeel de schrik van hun leven. Maar finaal: eind goed, al goed.

Ward Vergote en zijn vrouw trokken voor de vierde keer naar het verre Singapore in Azië waar hun zoon Thomas en hun schoondochter Eveline wonen. Thomas is burgerlijk ingenieur havenbouw en is er voor de Belgische firma Deme-Dredging International aan het werk.

Er zijn ondertussen twee kleinkinderen Louis en Frances. “We verbleven eerst een viertal dagen in Singapore”, vertelt de burgemeester. “Daarna trokken we naar Bali. De eerste dag in Kuta huurden we daar een scooter.”

“Tijdens een rondrit reed ik even verkeerd en belandde in een sloppenwijk. Ik keerde terug op zoek naar de juiste weg en plots doken een aantal honden op. Het waren er drie of vier. Een van die honden kwam sluipend naar ons. De andere honden deden niks. Ik gaf gas maar die ene hond kon toch bijten in een been van mijn vrouw.”

“We trokken naar een dokter maar daar hadden ze niet de juiste inspuitingen. Daardoor zijn we naar een ziekenhuis geweest waar mijn vrouw twee injecties kreeg en ook antibiotica. Ondertussen keerden we terug naar mijn zoon in Singapore en gingen er op consultatie naar een dokter. Daar bleek dat de vaccinaties in Bali niet voldoende waren. Hilde kreeg een bijkomende inspuiting tegen hondsdolheid.”

Ward Vergote en zijn echtgenote waren in totaal zestien dagen op vakantie. Vandaag landden ze in Zaventem. In het gemeentehuis woonde de burgemeester kort daarna al een kort schepencollege bij en trok dan naar de wielerwedstrijd voor beloften en elite zonder contract in Dadizele waar hij woont.

Hevige turbulentie

Daar was de reis uiteraard het grote gespreksonderwerp. Er was niet alleen de hondenbeet maar ook de terugreis. “Het vliegtuig van Lufthansa bevond zich drie uur in een hevige turbulentie”, aldus Ward Vergote. “Bij de passagiers was er enorm veel schrik. Sommige mensen zaten te huilen. Het personeel had dat nog nooit meegemaakt. Uiteindelijk zijn we goed en wel in Frankfurt geland.”

“Daarna volgde nog een korte vlucht tot in Brussel. Daar bleek niet al onze bagage mee. Er ontbrak één van de vier reiskoffers. Die vakantie was echt niet te doen.”