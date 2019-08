Betrapte inbrekers kunnen ontkomen Alexander Haezebrouck & Charlotte Degezelle

15 augustus 2019

12u37 0 Moorslede Twee inbrekers werden woensdagmorgen in de Rozenlaan in Dadizele betrapt toen ze in een woning wilden inbreken. De gemaskerde mannen zetten het op een lopen en konden ontkomen. Ze pleegden in de buurt ook nog enkele andere inbraken.

De inbrekers waren woensdagmorgen actief in de buurt van de Rozenlaan en de Azalealaan in Dadizele. Een bewoner in de Rozenlaan merkte het duo op en zette de achtervolging in. De inbrekers zetten het op een lopen. “De daders konden ontsnappen en zijn spoorloos”, bevestigt commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “Ze hebben ingebroken in enkele woningen in de buurt, maar het is niet duidelijk of ze veel buit hebben kunnen maken. Ook in Moorslede werd in een paar huizen ingebroken, mogelijk gaat het om dezelfde daders.”