Bestuurster knalt tegen gevel jeugdhuis Den Teirlinck AHK

22 november 2019

Een bestuurster heeft donderdagavond een zware botsing gemaakt op de Marktplaats in Moorslede. De jongevrouw week plots van haar rijvak af en knalde hard tegen de hoek van de geven van jeugdhuis Den Teirlinck. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar de vrouw kon zelf uit haar auto stappen. Ze was wel in shock en werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. De klap was wel groot, zeker aan de schade van de auto te zien. De gevel raakte slechts licht beschadigd. Er was op het moment van het ongeval niemand aanwezig in het jeugdhuis.