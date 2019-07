Belleman André Pauwels pakt twee keer brons Erik De Block

11u07 3 Moorslede Belleman André Pauwels (68) uit Dadizele is in Nederland en Duitsland derde geëindigd op twee wedstrijden voor stads-, dorpsomroepers en bellemannen. Hij was telkens de enige deelnemer uit ons land.

De drie juryleden in Nederland gaven punten voor verstaanbaarheid, originaliteit en algemene indruk. Iedere deelnemer moest twee roepen afleggen. Een over Winschoten en een van de eigen gemeente. Het puntenverschil bij de top drie was erg miniem.

André Pauwels nam ook deel aan het internationaal kampioenschap ‘Deutsche Meisterschaft der Aufrufer’ in Neustadtgödens. Er waren achttien deelnemers, waaronder zeven Nederlanders. Ook hier was de opdracht dezelfde: een roep over Neustadtgödens en over de eigen gemeente. André Pauwels is sinds enkele jaren de belleman van Ledegem. Zijn zoon Nick is de belleman van Wervik.