Banners vertellen over geschiedenis van de basiliek Erik De Block

21 augustus 2020

In de basiliek in Dadizele staan voortaan acht banners die de geschiedenis van dit religieuze bouwwerk vertellen.

Op aangeven van de adviesraad voor toerisme dook de heemkundige kring Dadingisila in haar rijk gevulde archieven en zorgde voor tekst en beeldmateriaal. Via projectvereniging Bie kon Dadingisila een subsidie krijgen. De banners zijn een meerwaarde voor bezoekers die zich wat meer in de geschiedenis van de basiliek willen verdiepen. Door het coronavirus zijn gidsbeurten nog niet mogelijk.