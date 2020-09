Automobilist raakt met 102 km/u verzeild tussen wagens Rallysprint Moorslede: boete en rijverbod LSI

04 september 2020

14u04

Bron: LSI 0 Moorslede Een 22-jarige jongeman uit Dadizele (Moorslede) moet een boete van 400 euro betalen en mag acht weekends lang niet meer met de auto rijden.

De jongeman stond voor de Kortrijkse politierechtbank terecht omdat hij op 9 maart 2019 op de weg tussen Moorslede en Dadizele 102 kilometer per uur reed. Op die plek was slechts 50 kilometer per uur toegelaten. “Ik kwam in een stroom rallywagens terecht en liet me meedrijven”, klonk zijn uitleg. Op de dag van de overtreding vonden inderdaad de verkenningsritten voor de Rallysprint van Moorslede plaats.