Auto op oprit van woning zwaar beschadigd door brand VHS

02 februari 2020

19u18 0

De brandweer rukte zondagvoormiddag uit naar de hoek van de Breulstraat en de Kouterweg in Moorslede. Daar was brand ontstaan in een geparkeerde terreinwagen. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Toch liep het voertuig behoorlijk wat schade op, aan het motorcompartiment maar ook binnen aan het dashboard. Of de wagen nog hersteld kan worden, is niet duidelijk.