Alerte dame tipt politie: vier verdachten van winkeldiefstallen opgepakt VHS

10 september 2019

20u15 52 Moorslede Op de parking van de Aldiwinkel langs de Stationstraat in Moorslede heeft de politie dinsdag in de vooravond vier Fransen opgepakt die vermoedelijk van plan waren een winkeldiefstal te plegen. De arrestatie kwam er na een tip van een alerte burger.

Bij de politie liepen dinsdagnamiddag verschillende meldingen binnen van pogingen tot winkeldiefstal, eerst vanuit Wervik en dan vanuit Ieper. Dat bevestigt hoofdcommissaris Georges Aeck. “Door de feiten in Ieper kregen we een beschrijving door, van een grijs-groene Renault Mégane met Franse nummerplaat. Aan boord bevonden zich vier mensen. We stuurden het signalement door naar onze patrouilles en schakelden onmiddellijk ook het buurtinformatienetwerk in. Met resultaat, want een vrouw die de melding van het BIN had ontvangen, merkte een tijd later het verdachte voertuig op in Moorslede, op de parking van de Aldiwinkel. We zijn ter plaatse gesneld en konden de verdachten inrekenen.” De vier werden voor ondervraging naar het hoofdcommissariaat van de politiezone Arro Ieper gebracht. Er wordt nu onderzocht wat ze op hun kerfstok hebben. Mogelijk worden ze nadien ter beschikking gesteld van het parket.