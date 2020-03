Aantal registraties voor Info 8890 stijgt drastisch door coronacrisis Erik De Block

15 maart 2020

12u04 0 Moorslede De coronacrisis doet in Moorslede het aantal registraties op het lokale waarschuwingssysteem ‘Info 8890' opmerkelijk stijgen. “Het systeem telde voor de coronacrisis zo’n 800 registraties”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). “Ondertussen zitten we al aan duizend.”

Moorslede is niet ingeschreven voor het Belgische BE-Alert, een alarmeringssysteem dat burgers informeert bij crisissituaties, maar lanceerde in april vorig jaar de eigen gratis campagne Info 8890. Dit is een waarschuwingssysteem waarbij betrokken inwoners zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van updates van wegwerkzaamheden of andere belangrijke mededelingen in het kader van de veiligheid. Het gemeentebestuur van Moorslede stuurt doelgerichte e-mails of sms’en naar de betrokken straten of wijken.

“We stuurden een SMS en een viertal e-mails met berichten over de coronacrisis naar de geregistreerde inwoners”, vertelt burgemeester Ward Vergote (Visie). “De vele reacties leren mij dat de mensen er heel tevreden over zijn en hierdoor een bepaalde geruststelling krijgen dat ze alle informatie die ze nodig hebben, ook krijgen, zonder dat ze er zelf naar op zoek moeten gaan.”

Veiligheid

Daarvoor verzamelt het gemeentebestuur zoveel mogelijk e-mailadressen en gsm-nummers van inwoners die de berichten wensen te ontvangen. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het informeren over wegwerkzaamheden en belangrijke mededelingen in het kader van de veiligheid.

Burgemeester Vergote doet ook een oproep naar al zijn collega’s. “Moorslede is uniek met deze dienst en stelt voor dat alle gemeenten hiermee aan de slag gaan”, aldus Vergote. “De inwoners zullen het waarderen.”

Inwoners kunnen zich indien gewenst gratis registreren via de website.