Aannemer die vertragingsboete kreeg van gemeente, dient schadeclaim in van ruim 350.000 euro Erik De Block

12 juli 2019

16u38 0 Moorslede Het dossier van de aanslepende wegen- en rioleringswerken in het kleine Slypskapelle krijgt mogelijk juridisch staartje. Wegens het overschrijden van het aantal werkdagen, rekende de gemeente Moorslede aannemer nv Persyn uit Zwevegem een vertragingsboete van 129.062 euro aan. Hij diende op zijn beurt een schadeclaim van 351.725 euro in.

Het studiebureau had een uitvoeringstermijn van 205 kalenderdagen voorzien. Het zijn er uiteindelijk 571 geworden. De aannemer werd in juni vorig jaar na de voltooiing van de werken door de gemeente in gebreke gesteld. Begin oktober ontving de gemeente op haar beurt een aangetekend schrijven van de aannemer met een motivatie van de termijnoverschrijding. In diezelfde brief eiste de aannemer van de gemeente een schadevergoeding voor het omzetverlies dat hij had geleden door het niet tijdig verplaatsen van de nutsleidingen. In oktober was er dan een overleg waarbij alle partijen overeenkwamen om het geschil te beëindigen en over te gaan tot een dading van 4.000 euro, om een procedure voor de rechtbank te vermijden.

Schade

Het schepencollege heeft het voorstel van een dading evenwel geweigerd. “De aannemer had in kalenderdagen een vertraging van meer dan een jaar”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). “Zeer vervelend voor de inwoners van Slypskapelle. Naast het leed was er ook schade. We hebben een advocaat aangesteld. Meer ga ik niet zeggen om het dossier niet in gevaar te brengen.”

De burgemeester en schepenen zijn overtuigd van hun gelijk. “We zijn als gemeente nergens in de fout gegaan. De werken werden opgeschort, omdat de aannemers in opdracht van de nutsmaatschappijen niet opdaagden.” Als de gemeente gelijk krijgt van de rechter, dan wil de burgemeester de centen die ze recupereren investeren in Slypskapelle.