83-jarige echtgenote slaat man die tijdens huwelijk relatie had met drie andere vrouwen Alexander Haezebrouck

16 juni 2020

17u48 0 Moorslede Een 83-jarige vrouw uit Moorslede moet zich verantwoorden op de rechtbank voor het slaan van haar echtgenoot. Ze deed dat nadat haar man bekende tijdens hun 60 jaar huwelijk drie andere vrouwen te hebben gehad. “Het is mijn schuld”, zei de man tegen de rechter.

Het waren de kinderen en kleinkinderen van het oud echtpaar die alarm sloegen. “Ze merkten plots verwondingen en blauwe plekken op aan het hoofd van hun vader”, zei de procureur. “Toen de kleinzoon een week nadien langsging, was hij opnieuw gekwetst. Daarna stapte de familie naar de politie.” Het bleek dat de echtgenoot onlangs een bekentenis had afgelegd. Hij had toegegeven dat hij tijdens hun huwelijk drie andere vrouwen had gehad. “Het is maar één keer gebeurd”, zei de 83-jarige vrouw. “Het werd me even te veel en ik kon me niet meer beheersen. De kinderen hebben dat enorm opgeklopt. Ze hebben altijd alles gekregen en dan doen ze zoiets als dank.”

“Normaal”

Haar echtgenoot nam tijdens het proces de schuld op zich. “Het is normaal dat ze kwaad is geworden, het is mijn schuld”, zei de man die naast haar ging zitten op de beklaagdenbank. Beiden vormen nog steeds een koppel. “Meneer, het is niet nodig dat u alle schuld op u neemt, uw vrouw heeft verkeerd gereageerd”, zei de procureur. Het parket wenst de vrouw evenwel niet te straffen en vraagt om haar een opschorting te geven, eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarden. Vonnis op 29 juni.