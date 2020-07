5 Bulgaren staan terecht na strooptocht langs bestelwagens in Zuid-West-Vlaanderen vanuit Noord-Franse zigeunerkampen LSI

01 juli 2020

12u24

Bron: LSI 0 Moorslede Vijf Bulgaren riskeren voor de Kortrijkse strafrechter celstraffen van 12 maanden tot 3 jaar voor een reeks inbraken in bestelwagens in Zuid-West-Vlaanderen. Ze opereerden vanuit Noord-Franse zigeunerkampen. In de nacht van 15 op 16 december 2019 konden vier van hen op heterdaad betrapt worden in Moorslede. Sindsdien verblijven ze in de cel.

De arrestatie van de vier kwam er na een tip van een bewoner uit de Kouterweg. Die had rond 1 uur ‘s nachts opgemerkt dat enkele verdachte mannen werkmateriaal aan het overladen waren van het ene voertuig naar een ander. Daarna vertrokken ze met een van de wagens. De andere auto, met Franse nummerplaat, lieten ze achter. De politie stelde zich na de melding verdekt op en wachtte tot ze de auto kwamen ophalen. In beide wagens lag werkmateriaal dat eerder die nacht gestolen was bij drie inbraken in bestelwagens in Moorslede.

Verder onderzoek, onder meer van hun telefoons en ANPR-camera’s, kon hoofddader Yordan I. (30) aan 16 inbraken in bestelwagens linken. Kompaan Ivaylo S. (28) komt in aanmerking voor 12 inbraken. Hij werd eerder al eens veroordeeld tot 15 maanden celstraf voor inbraken. Twee Bulgaarse vrouwen waren enkel de nacht van de arrestatie mee op dievenpad. De vier verblijven sinds hun arrestatie in de gevangenis. Een vijfde verdachte daagde niet op de rechtbank op.

Volgens de openbare aanklager sloegen ze toe in Moorslede, Roeselare, Waregem, Kortrijk, Menen, Wervik, Zonnebeke, Zele en Wevelgem tussen juni en december 2019. Het gestolen werkmateriaal verdween binnen één dag naar de Franse zwarte markt. Acht slachtoffers vroegen een schadevergoeding. Vonnis volgt op 14 juli.