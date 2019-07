21 dagen rijverbod voor 142 km/u in plaats van 70 LSI

04 juli 2019

14u23

Bron: LSI 0 Moorslede Een automobilist die in de Breulstraat in Moorslede geflitst werd tegen 142 kilometer per uur moet zijn rijbewijs 21 weekenddagen inleveren en een boete van 600 euro betalen.

De politierechter in Kortrijk gaf C.R. die straf omdat hij op 19 maart om 7.30 uur die fikse snelheidsovertreding beging. In de Breulstraat is de maximumsnelheid 70 kilometer per uur. Met het weekendverval hield de politierechter er wel nog rekening mee dat de man als zelfstandige in de bouw zijn rijbewijs in de week nodig heeft om zijn job te kunnen uitoefenen.