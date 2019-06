18 maanden cel voor koppel ‘overlastfiguren’ Alexander Haezebrouck

24 juni 2019

14u01 0 Moorslede Een koppel uit Moorslede is vandaag veroordeeld tot 18 en 12 maanden gevangenisstraf voor verschillende diefstallen en zinloos geweld. Jarn T. (30) en Jolien V. (33) uit Moorslede werden op 8 oktober vorig jaar betrapt toen ze aan het stelen waren in grootwarenhuis Colruyt.

De winkeldetective van Colruyt kon hen nadien linken aan nog drie andere diefstallen. Nadien verlegden ze hun werkterrein en werden ze twee keer betrapt in grootwarenhuis Carrefour in Moorslede. Op 12 januari vorig jaar raakte Jarn T. ook slaags met een man in Roeselare en nog een andere keer kreeg een man plots uit het niets enkele rake vuistslagen te verwerken. Het slachtoffer was een paar dagen arbeidsongeschikt. Volgens de procureur vormen beiden een echt ‘overlastkoppel’. Jarn T. is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, Jolien V. tot 12 maanden. Ze moeten ook elk een geldboete van 1.200 euro betalen.