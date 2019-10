140 per uur in zone 70: man haast zich na boodschappen naar huis VHS

31 oktober 2019

16u01 0 Moorslede Boodschappen doen en dan bijzonder gehaast weer naar huis rijden. Dat is de uitleg die A. aan de politierechter gaf toen die hem vroeg wat hem bezielde om 140 kilometer per uur in zone 70 te rijden.

A. werd in april van dit jaar langs de Breulstraat in Moorslede geflitst toen hij het dubbele reed van de toegelaten snelheid in een zone 70. De Breulstraat is gekend omdat er in het verleden wel vaker zware ongevallen gebeurden, zelfs met dodelijke afloop. Volgens zijn advocaat was de man gehaast, nadat hij boodschappen had gedaan. Hij vroeg de rechter ook mild te zijn omdat A. moeilijk z’n rijbewijs kan missen. De man werkt namelijk in verschillende ploegen en kan daardoor geen gebruik maken van het openbaar vervoer. De rechter toonde zich enigszins inschikkelijk maar veroordeelde de man niettemin tot een boete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen.