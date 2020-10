124 km/u in plaats van 70 in Moorslede: boete en rijverbod voor bedrijfsleider LSI

08 oktober 2020

Moorslede Een 51-jarige bedrijfsleider uit Moorslede moet zijn auto vijftien dagen langs de kant laten staan en 600 euro boete betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 26 juli 2019 kon E.V. om 6.39 uur ’s ochtends langs de Gentsestraat in Moorslede aan 124 kilometer per uur geflitst worden. Op die plek is de snelheid evenwel tot 70 kilometer per uur beperkt. “Het was nog ’s ochtends vroeg en hij heeft dagelijks zijn rijbewijs nodig”, probeerde zijn advocaat de politierechter nog wat mild te stemmen. Aan een boete en een rijverbod ontsnapte hij niet.