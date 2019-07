102 km/u in bebouwde kom: boete, rijverbod en theoretisch examen opnieuw LSI

04 juli 2019

14u18

Bron: LSI 0 Moorslede Een jonge automobilist uit Gullegem (Wevelgem) moet een boete van 600 euro betalen en zijn auto 15 dagen langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Omdat hij zijn rijbewijs minder dan 2 jaar had, moet hij ook opnieuw slagen voor zijn theoretisch rij-examen. Langs de Dadizeelsestraat in Moorslede kon Dylan W. op 9 maart 2019 geflitst worden aan 102 km/u. Op die plaats geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Hij beging de overtreding met een BMW maar die wagen ruilde hij ondertussen in voor een Renault. De jongeman vroeg aan de rechter het praktisch rij-examen opnieuw te mogen doen maar daar ging hij niet op in. “Ik heb de indruk dat je de verkeersregels nog eens opnieuw moet leren”, aldus de politierechter.