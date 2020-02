“Een Frontdorp sloopt z’n eigen bunkers toch niet?”: aanvraag van landbouwer stuit op verzet Erik De Block

04 februari 2020

13u02 9 Moorslede Als een landbouwer uit Geluwe groen licht krijgt, dan verliest het aangrenzende Dadizele als Frontdorp twee Duitse bunkers uit WOI. Al lijkt het zo’n vaart nog niet te lopen. De sloopaanvraag stuit immers op bezwaar uit meerdere hoeken. “We moeten dit erfgoed, waar ook vleermuizen in huizen, beschermen”, aldus oppositiepartij PRO.

De bunkers waar de bewuste landbouwer in zijn aanvraag op doelt, liggen in de Oliekotstraat te Dadizele. Hij wil daarnaast ook het reliëf van de plek wijzigen, een vijver uitgraven en een waterput dempen. Maar voor het zover is, kunnen er nog bezwaarschriften ingediend worden tijdens een lopend openbaar onderzoek.

En bezwaren zijn er zeker. “Door de sloopplannen dreigen we een deel van ons lokaal oorlogserfgoed te verliezen”, zegt Bart Dekoning van oppositiepartij PRO. “Die bunkers zijn waardevolle objecten die bijdragen tot de uitstraling van ons dorp (Dadizele profileert zich al enkele jaren als Frontdorp, red.). Met wat extra moeite kunnen ze net de Pompeschitterswandeling opwaarderen tot een heuse WOI-erfgoedroute. En de ruimte rond de bunkers leent zich perfect voor het inrichten van een picknickplek.”

Vleermuizen

“Daarnaast zijn bunkers ook belangrijke overwinteringsplaatsen voor vleermuizen, toch een Europees beschermde diersoort”, vervolgt Dekoning. “Een onderzoek naar het potentiële gebruik van deze specifieke bunkers in deze zin dringt zich op. PRO pleit ervoor om in dialoog te treden met de eigenaar, met als doel de bunkers te behouden en beter in te passen in de landbouwvoering.”

“De bunkers dragen er ook toe bij ons en volgende generaties te blijven herinneren aan de gruwelen van WOI, aan al wie erin het leven liet of verder moest leven met een fysieke beperking of mentaal trauma. We zouden het erg gek vinden dat het bestuur van een Frontdorp haar eigen oorlogserfgoed zou laten vernietigen.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 19 februari. Het schepencollege van Moorslede zal uiteindelijk beslissen over wat er met de bunkers moet gebeuren, maar gaat hiervoor eerst te rade bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

