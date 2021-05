Mooi weer vandaag! Check snel de 278 leukste terrasjes van Vlaanderen

Waregem Laagdrempe­lig ontmoe­tings­huis voor mensen met een psychische kwetsbaar­heid T’hus opent deuren

6:41 In Waregem is T’hus geopend, in De Ark in de Zuiderlaan. T’hus is een nieuw laagdrempelig inloop- en ontmoetingshuis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een team vrijwilligers met ervaringskennis draagt T’hus. Dit is nieuw in onze regio.