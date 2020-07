Mondmasker op in winkelstraten? In deze steden en gemeenten is het verplicht vanaf zaterdag

De stad Oostende krijgt steeds meer navolging: ook in tal van andere Vlaamse steden en gemeenten worden mondmaskers verplicht in winkelstraten. In Antwerpen blijft alles voorlopig zoals het is, elders wordt de knoop pas later deze week doorgehakt. De Nationale Veiligheidsraad laat de keuze helemaal over aan de burgemeesters zelf. “Zij kennen hun gemeente het beste”, luidt de redenering. Wij goten alles in een overzicht.