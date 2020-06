Zwemmers vanaf maandag welkom in Zilvermeer en Lilse Bergen, De Mosten wacht tot begin juli Toon Verheijen

11 juni 2020

14u03 0 Mol De Kempense recreatiedomeinen tellen af naar volgende week wanneer ook de zwemvijvers weer toegankelijk zullen zijn. Het Zilvermeer opent maandag en de Lilse Bergen hoopt het reserveringssysteem tegen volgende weer op punt te hebben zodat ze ook open kunnen gaan voor dagjestoeristen. De Mosten in Meer streeft dan weer naar begin juli.

Tot vorige week gingen de recreatiedomein ervan uit dat hun zwemvijvers onder dezelfde regeling vielen als de gewone zwembaden en waren ze met z’n allen aan het werken aan de heropening op 1 juli. Maar toen bleek plots dat ze gelijkgesteld worden met de kust en dus eigenlijk al open mogen.

Zilvermeer Mol: parasol verplicht en waterglijbanen toe

“We hebben begin deze week de toeristische verblijven al terug geopend en ook dagjestoeristen waren al welkom”, zegt communicatieverantwoordelijke Dorien Hofkens. “Vanaf 15 juni zijn ook de zwemmers weer welkom. Dat zal wel met de nodige veiligheidsmaatregelen zijn uiteraard. Op het strand en de ligweide proberen we voor afstand te zorgen. Dat doen we door het verplichten van een parasol aan elke bubbel van maximaal vier personen. De kleedkamers en douches blijven gesloten. Ook de waterglijbanen blijven toe. Uiteraard staan ook onze redders paraat. Zij hebben een bijscholing gekregen rond corona want er gelden aangepaste EHBO- en reanimatietechnieken.”

Voor het Zilvermeer geldt ook een beperking op het aantal dagbezoekers. Iedereen is verplicht om een dagticket te kopen via de webshop.

Het Zilvermeer pakt op gebied van het avontuurlijk kamperen ook nog uit met een nieuwigheid. Het ‘vlotkamperen’ kan nu ook in een luxe glampingtent op een vlot. Het geheel is gloednieuw en voorzien van echte bedden in aparte slaapvertrekken, maar toch back-to-basics, zonder elektriciteit of stromend water.

Lilse Bergen: reserveren verplicht

Bart Verheyen van De Lilse Bergen zegt eigenlijk een beetje in snelheid te zijn gepakt. “Onze speeltuinen waren al open net als beetje bij beetje ook de horeca en de minigolf, maar voor de zwemvijver gingen we inderdaad uit van 1 juli”, zegt Bart Verheyen. “We zijn nu volop bezig ons reserveringssysteem op punt te zetten, want dagjestoeristen zullen enkel binnen mogen als ze gereserveerd hebben. Het zal een klantvriendelijk systeem zijn dat je ook op de smartphone kan gebruiken. Op die manier kan je vanuit je wagen nog snel reserveren. Wel uiteraard op voorwaarde dat er nog plaats is, want we zullen het aantal dagtoeristen wel beperken. Topdagen met 8.000 bezoekers zullen er – zelfs als het uitermate schitterend weer is – niet bij zijn. Douches en kleedkamers blijven gesloten.”

De Mosten

Het recreatiedomein De Mosten plant voorlopig nog geen opening van de zwemvijver. “Kinderen zijn al zeker welkom om te komen spelen", zegt schepen van Sport en van De Mosten, Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Voor het zwemmen wachten we nog even op een protocol. Dat is in de maak.”