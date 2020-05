Zwaar ongeval op E34 : tankwagen in brand gevlogen, volledige snelweg afgesloten Toon Verheijen

19 mei 2020

16u22 44

Iets voor 16 uur zijn drie vrachtwagens op elkaar gereden op de E34 in Mol-Postel vlakbij de grensovergang. Een van de vrachtwagens is daarbij in brand gevlogen. “Het zou gaan om een tankwagen geladen met een gevaarlijk chemisch product”, klinkt het bij de persdienst van de federale politie.” De volledige snelweg is afgesloten in beide richtingen om de hulpdiensten hun werk te laten doen. De tankwagen wordt ondertussen met schuim geblust en gekoeld.”

De bestuurder van één van de vrachtwagens zit nog gekneld in de cabine. Zijn toestand is nog onduidelijk, maar er is sprake van levensgevaar.

Vermijd voorlopig de #E34 in Postel, want de snelweg is volledig AFGESLOTEN in beide richtingen. Daar is een ernstig ongeval gebeurd en een tankwagen heeft vuur gevat. Afhandeling kan lang duren! pic.twitter.com/qrSEwCQub4 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link