Zwaar ongeval op E34 : tankwagen in brand gevlogen, Oost-Vlaamse bestuurder (50) overleden Toon Verheijen

19 mei 2020

16u22 338 Mol Iets voor 16 uur zijn drie vrachtwagens op elkaar gereden op de E34 in Mol-Postel vlakbij de grensovergang. Een van de vrachtwagens is daarbij in brand gevlogen. Een chauffeur was er héél ernstig aan toe en is uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een vijftiger uit Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16 uur. Drie vrachtwagens geraakten betrokken in een kopstaartaanrijding. De middelste vrachtwagen was een tankwagen met een licht ontvlambaar product. “De bestuurder van die vrachtwagen zat gekneld in zijn cabine en is uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen”, klinkt het bij de federale politie. “Het gaat om een man van 50 uit Oost-Vlaanderen.”

Afgesloten

De volledige snelweg werd afgesloten in beide richtingen om de hulpdiensten hun werk te laten doen. De tankwagen werd onder met schuim geblust en gekoeld. De gemeentelijke crisiscel coördineerde de opvolging van dit incident vanuit ‘t Getouw. Omstreeks 18 uur was de situatie onder controle. “De ADR-tankwagen die vuur vatte tijdens de aanrijding op de E34 ter hoogte van Postel, is geblust. De tankwagen bevat een brandbaar alcoholproduct”, klinkt het bij de gemeente. “Momenteel onderzoeken de hulpdiensten of de tankwagen lekt. Op basis van dit onderzoek wordt de verdere afhandeling bepaald.”

Commandocentrum

Op de nabijgelegen snelwegparking werd een commandopost ingericht. De E34 zal vermoedelijk nog lange tijd afgesloten blijven. De aanrijding gebeurde op de rijrichting vanuit Nederland naar Antwerpen. Op de omleidingsroute via Arendonk – Reusel – Bladel – Eersel is het bijzonder druk. Je vermijdt best de omgeving afrit 25 Oud-Turnhout. De file op de E34 reikt bijna tot aan de afrit Turnhout - Centrum (24). De Reuselseweg blijft afgesloten tussen de dorpskern van Postel en de grens met Nederland.

Vermijd voorlopig de #E34 in Postel, want de snelweg is volledig AFGESLOTEN in beide richtingen. Daar is een ernstig ongeval gebeurd en een tankwagen heeft vuur gevat. Afhandeling kan lang duren! pic.twitter.com/qrSEwCQub4 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

