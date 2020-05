Zwaar ongeval op E34 : tankwagen in brand gevlogen, Oost-Vlaamse bestuurder (50) overleden, snelweg blijft tot woensdagmorgen afgesloten Toon Verheijen

19 mei 2020

16u22 338 Mol Drie vrachtwagens zijn dinsdag iets voor 16 uur op elkaar gereden op de E34 in Mol-Postel vlakbij de grensovergang. Een van de vrachtwagens is daarbij in brand gevlogen. Een chauffeur was er héél ernstig aan toe en is uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een vijftiger uit Oost-Vlaanderen. De snelweg zal tot woensdagochtend afgesloten blijven voor het verkeer omdat de lading héél voorzichtig overgepompt moet worden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16 uur. Drie vrachtwagens geraakten betrokken in een kop-staartaanrijding. De middelste vrachtwagen was een tankwagen met een licht ontvlambaar product. “De bestuurder van die vrachtwagen zat gekneld in zijn cabine en is uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen”, klinkt het bij de federale politie. “Het gaat om een man van 50 uit Oost-Vlaanderen.”

Afgesloten

De volledige snelweg werd afgesloten in beide richtingen om de hulpdiensten hun werk te laten doen. De tankwagen werd onder met schuim geblust en gekoeld. De gemeentelijke crisiscel coördineerde de opvolging van dit incident vanuit ‘t Getouw. Omstreeks 18 uur was de situatie onder controle. “De ADR-tankwagen die vuur vatte tijdens de aanrijding op de E34 ter hoogte van Postel, is geblust. De tankwagen bevat een brandbaar alcoholproduct”, klinkt het bij de gemeente. “Nadat de tankwagen geblust was, moest nagegaan worden of de tankwagen nog lekte. Dat bleek niet het geval te zijn.”

Compartimenten

De inhoud van één van de vier tankcompartimenten met een brandbaar alcoholproduct is volledig opgebrand. De inhoud van de resterende drie tankcompartimenten moest dinsdagavond worden overgepompt naar een andere tankwagen. De autosnelweg bleef door de pomp- en opruimwerken afgesloten en zal vermoedelijk pas woensdagmorgen weer opengesteld worden in beide rijrichtingen. Op de omleidingswegen (Arendonk – Reusel – Bladel – Eersel) is het bijzonder druk. De Reuselseweg was een tijdlang afgesloten vanaf de dorpskern van Postel en de grens met Nederland, maar werd iets na 18.30 uur weer opengesteld.

Vermijd voorlopig de #E34 in Postel, want de snelweg is volledig AFGESLOTEN in beide richtingen. Daar is een ernstig ongeval gebeurd en een tankwagen heeft vuur gevat. Afhandeling kan lang duren! pic.twitter.com/qrSEwCQub4 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link