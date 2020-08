Zuiderring na 16 jaar eindelijk veiliger: twee kruispunten afgesloten vanaf 2021 Jef Van Nooten

02 augustus 2020

11u39 2 Mol Twee straten in Mol worden in 2021 afgesloten van de Zuiderring. Zowel het kruispunt met de Schooldreef in Rauw als met de Weverstraat in Ezaart zal verdwijnen. De maatregelen moeten eindelijk de verkeersveiligheid verhogen. Geluidswerende schermen waarop inwoners van Mol-Rauw hadden gehoopt, komen er niet.

Vlaams parlementslid Hannes Anaf (sp.a) wilde weten wat nu eigenlijk de toekomstplannen zijn met de Zuiderring (N71) in Mol. De verkeersveiligheid van de N71 in Mol ligt al 16 jaar op tafel, nadat er in 2004 een ‘ringcomité’ werd opgericht na dodelijke ongevallen met zwakke weggebruikers.

Fietstunnels

Als antwoord op zijn schriftelijke vraag liet Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) weten dat de Schooldreef in Rauw en de Weverstraat in Ezaart volgend jaar – in 2021 – afgesloten zullen worden van de Molse ring. “Naast het afsluiten van de Weverstraat en de Schooldreef in 2021 zullen op langere termijn trouwens ook de Paviljoenstraat en Slagmolenstraat afgesloten worden van de N71”, zegt Hannes Anaf. “Voor deze twee straten zal men echter wel fietstunnels of bruggen voorzien om de ontsluiting van de gehuchten met het centrum van Mol te blijven garanderen.”

Dialoog

Oppositiepartij sp.a in Mol reageert verrast dat de Vlaamse overheid al concrete plannen voor de Zuiderring op tafel heeft liggen. Gemeenteraadslid Tomas Sergooris betreurt dat er niet meer overleg met bewoners is geweest. “Dat men nadacht om een aantal straten af te sluiten van de Zuiderring was al langer bekend. Maar dat ze nu concrete beslissingen hebben gemaakt zonder met de buurt in dialoog te gaan, is nieuw. En dat terwijl het toch impact zal hebben op de mobiliteit in onder andere Rauw”, reageert Tomas Sergooris. “Naar verkeersveiligheid toe is de beperking van het aantal op- en afritten van de ring begrijpelijk. Maar op deze manier creëer je geen gedragenheid.”

Geluidsnorm

Lydia Peeters liet in haar antwoord ook verstaan dat er geen plannen zijn om geluidswerende ingrepen te voorzien ter hoogte van de woonbuurt in Mol-Rauw. Ook dat stuit sp.a tegen de borst. “Volgens het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) wijzen de meest recente metingen ter hoogte van de woonwijk nergens op een overschrijding van de geluidsnorm van 65 dB”, zegt Hannes Anaf. “Daarom wil de minister dus ook niet ingaan op de vraag om fluisterasfalt aan te leggen, bomenrijen aan te planten of geluidsmuren te plaatsen.”