Zoon (34) gooit mes in rug van moeder: “Uit frustratie over haar drankmisbruik” Jef Van Nooten

11 februari 2020

12u25 2 Mol Een 34-jarige man uit Mol riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden nadat hij een mes in het rug van zijn moeder heeft gegooid. Kleinkinderen van de vrouw waren getuige van het incident. De man verklaarde dat hij het mes gooide omdat de frustraties uit zijn jeugdjaren naar boven kwamen over het drankmisbruik van zijn moeder.

De kinderen van de 34-jarige W.V.D.P. uit Mol zouden op 1 juni 2019 blijven logeren bij hun grootmoeder. Maar zover kwam het niet. De vrouw raakte gewond toen ze een mes in haar rug kreeg. “Tijdens een discussie met zijn moeder heeft de man eerst met een gsm naar zijn moeder gegooid. Even later gooide hij een vouwmes naar haar. De vrouw stond op dat moment 6 meter verder in een deuropening. Ze kreeg het mes in haar rug. Haar kleinkinderen waren getuige”, zegt openbaar aanklaagster Patti Broeckx.

Geluk

De vrouw raakte gewond, maar het mes raakte geen spieren of vitale organen. “Het slachtoffer heeft geluk gehad. De gevolgen hadden helemaal anders kunnen zijn”, aldus de aanklager. “Dit kunnen we niet zomaar laten passeren.” Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 12 maanden, maar stelt voor om die te koppelen aan voorwaarden zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing.

Alcoholverslaving

Volgens de advocaat van V.D.P. was het incident een gevolg van de alcoholverslaving van het slachtoffer. “Al sinds mijn cliënt minderjarig was, zat zijn moeder aan de drank. Wanneer ze dronken was, maakte ze voortdurend verwijten en gooide ze dingen stuk. Mijn cliënt is daarvoor als minderjarige al thuis vertrokken”, zegt meester Hans Vanheusden.

Jeugdfrustraties

De man had lange tijd geen contact met zijn moeder, maar ging er terug langs in functie van zijn kinderen. Op 1 juni vorig jaar zouden ze bij hun oma gaan slapen. “Telkens hij ziet dat zijn moeder gedronken heeft, vertrekt hij terug. Die dag was ze nuchter, maar nadat ze even weg was geweest, begon ze opnieuw te roepen en te tieren. Ze had in tussentijd toch gedronken. Bij mijn cliënt kwamen alle jeugdfrustraties van een dronken moeder terug naar boven.”

Batterij

De advocaat benadrukt nog dat het nooit de bedoeling was van V.D.P. om zijn moeder te verwonden. “Hij gooide uit frustratie een gsm naar haar. Die raakte daarbij beschadigd. Hij nam zijn zakmes om de batterij te repareren. Omdat ze bleef roepen en tieren, heeft hij gegooid met hetgeen hij op dat moment in zijn handen had. Om haar te doen stoppen met roepen, niet om haar te raken.”

Vonnis op 10 maart.