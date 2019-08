Zomerreeks. Microbrouwerij 't Drankorgel: “Vals Paterke? Typisch Kempisch en het bekt goed” Toon Verheijen

23 augustus 2019

23u59 0 Mol De zomer, dat is een fris glas bier op ons terras. Steeds vaker wordt dat bier gebrouwen in een zogeheten microbrouwerij door erg gepassioneerde liefhebbers. Wij trekken een hele zomer langs de opvallendste microbrouwerijen van de streek. Deze week: brouwerij ’t Drankorgel met ondertussen vijf bieren in het gamma: Vals Paterke Tripel, Goud, Feestbier, Dubbel en Sil. Die laatste is een verrassend fruitig bier.

Ivan Geudens studeerde af als laborant. Samen met zijn jongere broer besloot hij eens te proberen om bier te brouwen. Maar het brouwen met bierpaketten leverde niet meteen het gewenste resultaat op. Ivan besloot dan maar een biercursus te volgen bij Saters en Bachanten, de bier- en wijngilde in Geel.

Meer en meer kreeg Ivan de smaak te pakken en toen zijn broer besliste om ermee op te houden, bleef Ivan lustig verder brouwen. Hij lanceerde eerst zijn tripel. “En stilaan begon het te lukken”, vertelt Ivan. “Familie, vrienden en kennissen vonden het steeds lekkerder (lacht). Het eerste echt geslaagde brouwsel was mijn tripel. Eigenlijk had ik nooit de bedoeling het te commercialiseren, maar de cafébaas van ’t Kelderke in Geel blééf maar zagen om het meer te brouwen nadat hij het geproefd had. Op zich was ik wel gecharmeerd want hij heeft een bierkaart met meer dan tweehonderd bieren en toch wilde hij het mijne.”

Na tien dagen uitverkocht

Nadat hij alle paperassen in orde had gebracht, ging Ivan op zoek naar een brouwerij die zijn tripel in een grote batch wilde brouwen. Dat werd De Graal in Brakel omdat hij daar het hele brouwproces mee mocht doen. “Het werd duizend liter of zo’n 124 bakken. Ik dacht bij mezelf: dat blijft twee jaar goed, dus op die tijd zal ik ze wel verkocht krijgen”, grijnst Ivan. “Na tien dagen moest ik al terugbellen. Maak nog maar wat. We zijn toen ineens voor 4.000 liter gegaan, maar ook die raakte redelijk snel op. Sindsdien is het niet meer gestopt. Daar ben ik wel trots op.”

Internationale bierprijs

Ondertussen droomde Ivan van nog andere bieren dan zijn tripel. Een dubbel stond bovenaan op de lijst, maar dat lukte niet meteen. Dus lanceerde hij tussendoor zijn Goud, met een totaal ander recept maar een vergelijkbare brouwprocedure als de tripel. Goud is een fris biertje met het alcoholpercentage van een pils maar de volheid van een tripel. In de tussentijd nam Ivan de tijd om zijn donkere versie verder op een voor hem gewenste smaak te brengen.

“Eerlijk? Het heeft me twee jaar gekost. Met heel wat brouwsels waar ik niet tevreden mee was, maar die ik niet gewoon door de gootsteen heb gegoten (lacht). Ondertussen heb ik met Goud én mijn dubbel een prijs gewonnen op een internationale bierwedstrijd in Barcelona.” Vorig jaar kwam er dan het ‘Feestbier’ voor het vijfjarig bestaan en recent nog Sil, een bier met toetsen van appel en kriek.

Ondertussen zitten Ivans bieren bij Ter Dolen waar hij deeltijds werkt. De rest van de tijd verdeelt hij over zijn gezin, maar ook het rondrijden met zijn eigen bieren. Die zijn ondertussen over héél Vlaanderen te vinden en ook in Nederland beginnen ze Vals Paterke te leren kennen. Trouwens die naam, Vals Paterke ? “De oorspronkelijke tripel is de tripel van Westmalle. Omdat mijn tripel toch iets anders smaakt én lichter is qua alcoholpercentrage, is het eigenlijk een ‘valse’ tripel. En in de bekende serie 'Van Vlees & Bloed’ komt het ook voor. Typisch Kempisch dus én het bekt goed (lacht).”

En de droom ? “Misschien nog één biertje erbij. Ik probeer ook wat te experimenteren met bieren op eiken vaten. Tegen de feestdagen hoop ik zo met een specialleke op de proppen te komen. Een eigen brouwerij is natuurlijk iedereens droom, maar ik ben ook realistisch. Dat vergt een enorm zware investering en het moet ook nog leuk blijven. Maar onze eigen kleine brouwerij hebben we toch al.”