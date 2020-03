Zo verlaten ligt het centrum van Mol er bij Jef Van Nooten

20 maart 2020

13u27 0

Eén geparkeerde auto. Of twee als je dat stipje in de achtergrond ook meetelt. En als je inzoomt zie je in de verte ook twee mensen wandelen. Meer was er vrijdag tegen het middaguur niet te zien aan Laar in Mol, nochtans één van de drukste winkelstraten in de gemeente. De straat ligt er net als de rest van het centrum zo verlaten bij als gevolg van de coronacrisis.