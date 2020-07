Zilvermeer maakt zich op voor zonnig verlengd weekend: “Iedereen welkom, maar vergeet niet te reserveren” Toon Verheijen

16 juli 2020

11u57 4 Mol Het belooft een warm en zonnig verlengd weekend te worden dus maken de recreatiedomein zich op voor heel wat dagjestoeristen. Wie bijvoorbeeld naar het Zilvermeer in Mol trekt, moet zich wel nog altijd aan een reeks maatregelen houden.

Midden juni mocht het Zilvermeer in Mol net als andere recreatiedomeinen met een zwemvijver de deuren weer openzetten voor dagjestoeristen. “Vooral op de echt warmere dagen was het redelijk druk tot uitverkocht, maar we hebben ze zeker niet alle dagen de maximumcapaciteit gehaald.”

Iedereen reserveren

Wie dit weekend naar het Zilvermeer wil, moet nog altijd reserveren via de webshop. Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis binnen. Iedereen die ouder is, betaalt 5 euro. Ook de kinderen onder de 6 jaar moeten reserveren omdat het aantal personen wordt bijgehouden. “We raden ook nog altijd een parasol aan op het strand en de ligweide om zo voor een zekere afstand te zorgen”, zegt Dorien Hofkens van het Zilvermer. “We voorzien op verschillende plaatsen ook desinfecterende gels en in binnenruimtes verplichten we ook mondmaskers. De douches en kleedkamers zijn nog altijd gesloten.”

Kamperen

De kampeermogelijkheden zijn de volgende weken beperkt. De blokhutten, het oeverkamperen of vlotkamperen zijn bijna volledig volgeboekt tot augustus en zelfs later. Enkel wie een eigen tent meebrengt of een mobilhome kan nog op de camping terecht.