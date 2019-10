Zieke esdoorn in Diepestraat wordt gekapt: “Kapelletje wordt later opgehangen tegen nieuwe boom” Jef Van Nooten

28 oktober 2019

12u06 0 Mol De esdoorn op de hoek van de Diepestraat met de Holleweg in Mol-Sluis wordt gekapt. De boom is volledig afgestorven. Door de esdoorn te rooien, wil de gemeente de site in ere herstellen.

“Sinds jaar en dag vond je in Sluis op de hoek van de Diepestraat met de Holleweg een aangename rustplek onder een prachtige esdoorn. Aan de boom prijkt een kapelletje, piekfijn verzorgd door buurtbewoners”, zegt schepen Frederik Loy. “Jammer genoeg oogt deze ooit zo idyllische plek lang niet meer zo mooi nu de esdoorn volledig is afgestorven, zonder kans op herstel.”

De gemeente wil de site nu in ere herstellen door de dode boom te vervangen door een jong exemplaar. “De esdoorn zal op 7 november noodgedwongen gerooid worden, zodat vallende takken geen gevaar kunnen opleveren. Achteraf wordt een nieuwe jonge tulpenboom aangeplant van een al wat groter formaat. Tijdens de werken nemen we het kapelletje tijdelijk weg om het later weer op te hangen” besluit Frederik Loy.

Het gemeentebestuur contacteerde de buurbewoners die het kapelletje momenteel verzorgen. Zij bewaren tijdelijk het gebedshuisje om het later weer op te hangen.