Zeventien praalwagens voor 135ste Rozenberg Lichtstoet Jef Van Nooten

12 september 2019

13u54 4 Mol Rozenberg Lichtstoet trekt zaterdag 14 september voor de 135ste keer door de centrumstraten van Mol. Het thema dit jaar is ‘Terugkeer naar de fantasie’.

“De praalwagens dompelen je onder in een opwindende sfeer van romantiek, fantasie, adembenemende (licht)technologie en levendige kleuren”, zegt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren. “Het gezamenlijke elektrische vermogen aan lichteffecten in dit spektakel bedraagt meer dan 1.000.000 watt. Dit is het equivalent van 300.000 traditionele gloeilampjes. Je zal genieten van deze unieke en spectaculaire audiovisuele ervaring.”

Aan de stoet doen dit jaar zeventien praalwagens mee: dertien grote , drie middelgrote en één kleine. Vanaf 19.45 uur start het straatanimatieprogramma. Om 20.45 uur kondigt een schitterend vuurwerk de start aan van de lichtstoet. De toegangsprijs bedraagt 7 euro of 5 euro in voorverkoop. Kinderen jongeren dan 12 jaar kunnen gratis van de praalwagens genieten.