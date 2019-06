Zes scholen krijgen geld voor hun strijd tegen zwerfvuil Jef Van Nooten

19u57 0 Mol Zes scholen uit Mol hebben van het gemeentebestuur een beloning gekregen voor hun deelname aan het project Operatie Proper.

“De deelnemende scholen staken de handen uit de mouwen in hun strijd tegen zwerfvuil voor propere terreinen en een mooiere buurt. Hun inspanningen werden beloond met een mooie cheque”, zegt schepen van Milieu Luc Van Craenendonck.

De scholen kregen voor hun inzet 3 euro per leerling, met een maximum van 1.500 euro. De scholen die een beloning kregen, zijn Sint-Lutgardis (1.500 euro), Gemeentelijke basisschool Mozawiek in Ezaart (1.113 euro), Gemeentelijke basisschool De Zandloper in Rauw (528 euro), vrije basisschool Wezel (1.308 euro), GO! Campus Het Spoor (1.050 euro) en vrije basisschool Millekemol in Millegem (1.125 euro).