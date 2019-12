Zes Molse jeugdverenigingen krijgen samen 40.964 euro Jef Van Nooten

22 december 2019

16u17 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol verdeelt bijna 41.000 euro onder enkele jeugdverenigingen. Met de subsidies kunnen de verenigingen de jeugdwerkinfrastructuur aanpakken.

Zes Molse jeugdverenigingen krijgen van het gemeentebestuur een subsidie voor werken aan hun jeugdwerkinfrastructuur. In totaal gaat het om een bedrag van 40.964 euro dat verdeeld wordt onder Chiromeisjes Sluis Gorabos (7.500 euro), Scouts Ginderbuiten Sint-Carolus (7.433 euro), Chiro Centrum Sprankel (7.500 euro), Chirojongens Gompel Ambiorix en Chiromeisjes Gompel Paragon (15.000 euro), en Chirojongens Wezel Albatros (3.531 euro).

“De subsidie jeugdwerkinfrastructuur is bedoeld voor Molse jeugdinitiatieven die hiermee hun jeugdwerkinfrastructuur in onze gemeente functioneel verbeteren of onderhoudswerken uitvoeren die grote schade aan de infrastructuur voorkomen of de veiligheid van de leden beter waarborgt”, zegt schepen van Jeugd Hans De Groof.