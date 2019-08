Zes Molse jeugdverblijven krijgen subsidie voor meer comfort en veiligheid Jef Van Nooten

19 augustus 2019

10u28 0 Mol Zes Molse jeugdverblijven krijgen een subsidie van de Vlaamse overheid. Met dat geld kunnen ze werken uitvoeren voor meer comfort, veiligheid en toegankelijkheid.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert in totaal 1,5 miljoen euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Zes daarvan liggen in Mol. “Investeren in jeugdverblijven is voor ons zeer belangrijk”, zegt Mols schepen van Jeugd en Toerisme Hans De Groof. “Elk kind moet kunnen genieten van vakantie in een veilige en comfortabele omgeving. Ook het verhogen van de toegankelijkheid is voor ons essentieel. Dat minister Weyts investeert in 6 jeugdverblijven in onze gemeente, kunnen wij alleen maar toejuichen.”

Chiro Ambiorix & Paragon krijgt 62.086 euro voor moderniseringswerken. Jeugdverblijfcentrum Galbergen ontvangt een subsidie van 35.514 euro voor brandveiligheidswerken. Chiro Sprankel krijgt 12.000 euro voor brandveiligheidswerken. KSA De Burcht (10.000 euro), De Pastorie (4.817 euro) en De Nachtegaal (4.451 euro) gebruiken hun subsidies voor moderniseringswerken.