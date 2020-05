Wzc Ten Hove is (volledig) coronavrij: geen enkele bewoner besmet, slechts één personeelslid Jef Van Nooten

03 mei 2020

07u23 0 Mol Geen enkele bewoner van woonzorgcentrum Ten Hove is besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de resultaten van een groot testmoment waarbij alle bewoners werden getest op Covid-19. Enkel één personeelslid testte positief, maar die verblijft thuis totdat alle gevaar geweken is.

De opluchting is groot in woonzorgcentrum Ten Hove in Mol. Alle bewoners zijn er coronavrij. “Woensdag 29 april werden alle bewoners getest op corona. De testafname verliep zeer vlot. Een halve week eerder ondergingen alle medewerkers al preventief een test. Van deze 134 personeelsleden testte uiteindelijk één medewerker positief. Deze collega vertoonde geen ziektesymptomen op het moment van de test. De medewerker is sinds de kennisname van het resultaat thuis en gaat pas opnieuw aan de slag wanneer alle risico op besmetting geweken is”, klink het.

Inspanningen

Het resultaat is een mooie opsteker voor de enorme inspanningen die de medewerkers van het woonzorgcentrum de voorbije weken hebben geleverd. “Het zeer lage besmettingscijfer onder de medewerkers en de schitterende resultaten bij de bewoners, bewijzen dat Ten Hove de richtlijnen en beschermingsmaatregelen uitstekend opvolgt. Deze mooie resultaten bij medewerkers en bewoners liggen ver onder de gemiddelden in vergelijking met de Vlaamse woonzorgcentra.”