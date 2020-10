Winkeldieven proberen voor 500 euro multimedia te stelen bij Dreamland in Mol: 2 verdachten opgepakt Toon Verheijen

02 oktober 2020

14u33 0 Mol De lokale politie van Mol heeft twee winkeldieven kunnen oppakken. Het Poolse koppel afkomstig uit Maaseik sloeg dinsdag toe in de Dreamland in Mol, maar de politie kon hen onderscheppen op de parking. De twee zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.

De politie van Mol kreeg dinsdagnamiddag een melding vanuit het filiaal van Dreamland aan de Molderdijk dat ze twee winkeldieven hadden betrapt. Het was een winkeldetective die een 21-jarige vrouw betrapt op het stelen van enkele multimediatoestellen met een waarde van zo’n 500 euro. Ze stak die in een speciaal voor winkeldiefstallen geprepareerde handtas.

Agressie

Toen ze haar tegenhielden werd ze agressief en gedroeg ze zich weerspannig. De politie was ondertussen ter plaatse komen en die kon op de parking van Dreamland de 29-jarige partner van de jonge winkeldievegge arresteren. Hij was aan het wachten in een auto. Bij de controle van het voertuig werden nog eens verschillende gestolen goederen aangetroffen, waaronder vooral spelconsoles.

Gekend

De verdachten, een Pools koppel uit Maaseik, waren al bekend bij het gerecht voor verschillende diefstallen. Het onderzoek naar deze feiten wordt nog verdergezet. Ze werden voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter.