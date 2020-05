Wijkbewoners planten creatieve meiboom Jef Van Nooten

01 mei 2020

07u59 0 Mol Bewoners van de wijk Buitenheide-Ericastraat-Kanaalstraat in Mol hebben een meiboom ‘geplant’ in hun wijk. Ze doen dat ieder jaar om hun wijk letterlijk in de bloemetjes te zetten.

Normaal is de meiboomplanting een feestelijke gebeurtenis in de wijk. “Met muziek van een fanfare of harmonie. Er zijn dan hapjes en drankjes, springkastelen en kinderanimatie. Er wordt gezongen, gedanst en gespeeld”, vertelt een buurtbewoner. “Helaas moest het dit jaar anders doorgaan. Samenscholen of verbroederen onder de meiboom kon niet. Geen buurtfeest en geen muziek.”

Creatieve versiering

Om er toch iets speciaal van te maken, kreeg elke inwoner van de wijk de opdracht om iets creatief te maken om de meiboom te versieren. “Het resultaat mag er zijn. Een hele boel prachtige werkjes zijn binnengekomen en hangen in de boom te schitteren. Zo verwelkomen wij de zomer en benadrukken we hoe fier we zijn op onze buurt. Van zodra we weer mogen samenkomen, halen we de schade in met onze fantastische buren en drinken we er eentje op.