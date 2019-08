Wijkbewoners koppelen zomerfeest aan zwerfvuilactie Jef Van Nooten

22 augustus 2019

09u57 0 Mol De buurtbewoners van Buitenheide, Ericastraat en Kanaalstraat in Ginderbuiten (Mol) hebben hun zomerfeest dit jaar gekoppeld aan een zwerfvuilactie.

Gewapend met grijpstokken trokken ze er op uit in het bos dat aan hun wijk grenst. “We merkten bij onze dagelijkse wandelingen dat er veel afval terechtkomt in het bos. Deze grijpstokkentocht is een kleine daad met groot resultaat”, klinkt het.

Vorig jaar stond het zomerfeest van de wijk nog in het teken van verkeersveiligheid. Toen schilderden de kinderen bordjes om in alle voortuintjes te plaatsen. “De hardrijders konden zo zien dat ze moeten minderen. Het doorgaand verkeer kreeg de boodschap dat ze niet welkom zijn in deze gezellige wijk.”