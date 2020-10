Werken aan spoorwegovergang Sint-Odradastraat Liese Demeulenaere

06 oktober 2020

De spoorwegovergang aan de Sint-Odradastraat wordt van 9 tot 30 oktober afgesloten voor alle verkeer vanwege onderhoudswerken. Auto’s die de spoorweg willen oversteken, worden via de Martelarenstraat, de Zuiderring en de Molseweg omgeleid naar de spoorovergang in de Kievermont. Fietsers komende van Millegem kunnen omrijden via de Stokteloopstraat, fietsers komende van Ezaart rijden om via de Spoorwegstraat.