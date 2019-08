Werken aan kruispunt niet tijdig klaar: verkeerschaos dreigt bij start van schooljaar Jef Van Nooten

29 augustus 2019

12u18 0 Mol In Mol dreigt verkeerschaos tijdens de eerste dagen van het nieuwe schooljaar. Door problemen met de fundering zijn de werken aan het drukke kruispunt van Markt met de Martelarenstraat niet tijdig klaar. De gemeente had er alles aan gedaan om het kruispunt tegen 2 september weer open te hebben, maar dat zal nu ten vroegste voor 9 september zijn.

Begin juli startte een aannemer in opdracht van Fluvius met de aanleg van een stukje warmtenet tussen de hoek van de Vennestraat met Martelarenstraat en de tijdelijke verwarmingsinstallatie op parking Den Uyt. Om de werken te kunnen uitvoeren moest het drukke T-kruispunt van de Markt met Martelarenstraat en Nieuwstraat volledig afgesloten worden, zelfs voor fietsers. Het gemeentebestuur besefte dat het afsluiten van het kruispunt een grote impact zou hebben op het verkeer, en besliste daarom dat de werken uitsluitend in de zomervakantie mochten gebeuren. “Op dat moment is er minder woon-werkverkeer en liggen de scholen stil”, klonk het eind juni. De gemeente noemde het een ‘absolute vereiste’ dat de werken voor het einde van de zomervakantie klaar zouden zijn. De aannemer bleef daarom zelfs tijdens het bouwverlof doorwerken.

Tevergeefs, het drukke kruispunt zal ook al zeker tijdens de eerste week van september nog afgesloten blijven. “De geplande opening van het kruispunt Markt – Martelarenstraat – Nieuwstraat op maandagochtend 2 september moet noodgedwongen met minstens een week worden uitgesteld”, zegt schepen voor Mobiliteit André Verbeke. “Draagkrachttesten van de fundering tonen aan dat deze onvoldoende sterk is. In die situatie is het technisch onverantwoord om de asfalteringswerken te laten plaatsvinden. De asfaltering kan pas worden uitgevoerd na het verbeteren van de fundering.”

Momenteel wordt maandag 9 september in de vroege ochtend vooropgesteld als nieuwe openingsdatum, maar mogelijk zal ook die datum niet gehaald worden. In afwachting van de heropening van het drukke kruispunt, blijven de omleidingen van de voorbije twee maanden van kracht. De omleiding voor auto- en vrachtverkeer loopt via de Oude Molenstraat, Borgerhoutsendijk, Zuiderring en Molderdijk. Fietsers kunnen de werfzone passeren via een eigen omleiding langs de Rivierstraat, parking Den Uyt en de Biststraat.

Wanneer het kruispunt terug open gaat, start meteen ook een tweede fase van werkzaamheden waardoor zowel de Vennestraat als de Rode-Kruislaan afgesloten blijven. “De aannemer maakt in de komende maanden een aansluiting van het nieuw aangelegde tracé onder het kruispunt naar het bouwproject op de hoek van de Vennestraat – Martelarenstraat. Daarom blijft de Vennestraat nog tot begin oktober afgesloten ter hoogte van de werfzone”, aldus nog André Verbeke. “Daarnaast sluit de aannemer het tracé aan op de tijdelijke installatie op parking Den Uyt, waardoor ook de Rode-Kruislaan tot aan de Rivierstraat afgesloten blijft tot eind november. Tijdens het uitvoeren van boringen onder de Molse Nete wordt het overige gedeelte van de Rode Kruislaan ook werfzone. We streven er wel naar om het kruispunt De Biststraat – Rode-Kruislaan – Rivierstraat zoveel mogelijk bereikbaar te houden.”