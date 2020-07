Wekelijkse markt weer met vertrouwde opstelling Toon Verheijen

10u28 0 Mol De wekelijkse markt gaat vanaf dinsdag 7 juli opnieuw van start met het originele marktplan van voor de coronacrisis. De beperking op het aantal marktkramers valt weg waardoor ze opnieuw tegelijk welkom zijn.

Doordat er minder ruimte tussen de kramen zal zijn, voert de gemeente wel eenrichtingsverkeer in en vaste in- en uitgangen op het hele parcours. “Voorlopig verwelkomen we enkel vaste abonnementhouders”, zegt schepen Lieve Heurckmans (CD&V). “De marktkramers die maar af en toe in onze gemeente opstellen moeten nog even wachten. In de Lakenmakerstraat, aan de Schansstraat en het Baron van Eetveldeplein voorzien we een in- en uitgang. Ter plekke leidt bewaking alles in goede banen en zorgen ervoor dat het maximum aantal bezoekers niet overschreden wordt. De vaste marktkramen staan –buiten een paar kleine afwijkingen- opnieuw op hun originele plek, zo vind je je favoriete kraam makkelijk terug.”