Wekelijkse dinsdagmarkt gaat dan toch door, dierenmarkt en Jaarmarkt blijven geannuleerd Jurgen Geyselings

14 maart 2020

19u48 26 Mol Eerder deze week werd de dinsdagmarkt uit voorzorg nog afgelast uit vrees voor het coronavirus. “Na crisisoverleg en volgens de maatregelen die de overheid ons oplegt, hebben we toch besloten de dinsdagmarkt toe te staan”, laat het gemeentebestuur weten.

De overheid beschouwt de wekelijkse markten als gewone handelszaken en deze mogen ten tijde van corona ook gewoon open zijn gedurende de weekdagen. De dierenmarkt en de Jaarmarkt blijven wel geannuleerd omdat deze onder de categorie ‘evenementen’ vallen.

Wel zijn er enkele strikte voorwaarden aan verbonden om de dinsdagmarkt te mogen organiseren. Op weekdagen zijn alle marktkramen toegelaten, naar analogie met handelszaken. De marktkramen moeten zich op anderhalve meter afstand van elkaar opstellen en rekening houden met de algemene richtlijnen. Op dinsdag 24 maart – normaal de dag van de Grote Jaarmarkt - vindt er dus een normale dinsdagmarkt plaats dit jaar.

Geen uitstap, wel noodzaak

“We vragen aan alle inwoners en bezoekers van de markt om met gezond verstand te beslissen om al dan niet te komen”, klinkt het verder. “De dinsdagmarkt opent niet om een gezellige uitstap te maken met het gezin, wel om de mensen te voorzien in basisbehoeften. We moeten altijd verschillende leeftijden op één plek vermijden. Kom dus enkel langs als je iets nodig hebt en hou altijd rekening met de algemene voorzorgsmaatregelen: anderhalve meter persoonlijke afstand houden, thuis blijven als je je ziek voelt, niezen en snuiten in papieren zakdoekjes, hoesten in de elleboog,…”

