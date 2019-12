Exclusief voor abonnees WEEKENDTIPS: al kerst wat de klok slaat Onze tips voor het weekend van 13 tot 15 december Annelin Marien

13 december 2019

Geel - Tractor Kerstrun

Al voor de twaalfde keer gaat zaterdagavond een feestelijke optocht van tractoren door Geel, volledig versierd met kerstlichtjes! De Tractor Kerstrun is een gratis jaarlijks spektakel, met heel wat bezoekers in de straten van Geel om de spectaculaire tractors te spotten. Voor- en achteraf worden de tractoren opgesteld aan de feestzaal van Geel Elsum zodat je ze nog eens van dichtbij kan bekijken, en in de feestzaal zelf kan iedereen gratis binnen om even op te warmen of gezellig na te praten. Muziek wordt verzorgd door DJ Music and More, en de opbrengst gaat zoals andere jaren naar een goed doel: dit jaar werd het Geelse ‘t pASSt gekozen, een begeleidingscentrum door en voor (jong)volwassenen met autisme.

