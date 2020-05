Week hinder door wegenwerken in Europawijk Jef Van Nooten

20 mei 2020

20u04 0 Mol In de Europawijk worden vanaf 27 mei verschillende onderhoudswerken aan de straten uitgevoerd. Gemotoriseerd verkeer moet er rekening houden met hinder.

De onderhoudswerken starten op woensdag 27 mei en duren wellicht tot en met woensdag 3 juni. Tijdens de werken wordt een slembestrijking aangebracht. Deze maakt het wegdek opnieuw waterdicht en verlengt daardoor de levensduur van de bestaande asfaltverharding. “Eerst plaatst de aannemer een bestrijkingslaag. Daarna wordt er een slemlaag op deze bestrijkingslaag aangebracht. Tussen het plaatsen van de twee lagen vragen we om zeker niet met je voertuig over de laag te rijden. Mogelijk raakt je auto beschadigd door losliggende steentjes en de bitumenemulsie. De opspattende bitumenemulsie is moeilijk te verwijderen van het lakwerk. De tweede laag (slemlaag) heeft een halve dag nodig om uit te harden”, zegt schepen voor Openbare Werken Andreas Verbeke.

Timing

De werken passen in het jaarlijkse onderhoudsprogramma van het gemeentebestuur. “Normaal zouden de werken eerder al starten, maar door de coronacrisis werden deze uitgesteld. De timing geldt onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Zo kunnen de werken uitsluitend worden uitgevoerd bij droog weer en voldoende hoge temperaturen.”

Straten

De straten die worden aangepakt in de Europawijk zijn (vanaf 27 mei) Pettenlaan, Grenoblelaan, Karlsruhelaan, Frankfurtlaan en Ispralaan, en (vanaf 2 juni) Munchenlaan, Kievitstraat, Straatsburglaan en Vareselaan.