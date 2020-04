Website bundelt Molse handelaars die actief blijven tijdens coronacrisis Jef Van Nooten

09 april 2020

13u52 1 Mol De handelaars in Mol lanceren samen met het gemeentebestuur de website molblijftwinkelen.be. “Deze website bewijst dat onze handelaars tijdens deze moeilijke coronacrisis de moed niet verliezen, maar eens te meer klaar staan voor hun klanten”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.

Tegelijk met de lancering van de website roept het gemeentebestuur de inwoners op om de komende weken bij hun aankopen bewust na te denken over het belang van lokale handelaars. “Op de website vind je voor in totaal 120 handelaars gedetailleerde informatie over hoe zij tijdens deze coronacrisis hun klanten blijven bedienen”, zegt Lieve Heurckmans. “Bij 85 van deze handelaars kan je ’t Mols Kadoke gebruiken als flexibel online betaalmiddel. Maar liefst 81 handelaars leveren na een online of telefonische bestelling aan huis. Nieuwe handelaars kunnen zich blijven aanmelden.”

Service

De site bevat enkele handige filters zodat je meteen ziet welke handelaars een bepaalde service aanbieden. “Elke deelnemende handelaar beschikt op de website over een eigen detailpagina met verdere informatie over zijn of haar dienstverlening tijdens deze coronacrisis. De komende dagen bouwen we de website voor elke handelaar verder uit met foto’s, filmpjes en extra tekstinformatie.”